Halloween a Mirabilandia: apre Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia

Mirabilandia accoglie i visitatori per Halloween con l’apertura stagionale dal 7 ottobre fino al 5 novembre e una novità adatta ai più temerari: Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia in un parco divertimenti, con circa 30mila mq di terrore.

“Da quattordici anni organizziamo a Mirabilandia l’Halloween più grande d’Italia - dichiara Sabrina Mangia, direttrice sales and marketing di Mirabilandia - e ogni volta presentiamo delle novità. Quest’anno abbiamo costruito una horror zone di circa 30.000 mq, un risultato da record e uno sforzo enorme che siamo sicuri entusiasmerà tutti i visitatori. Il nostro Halloween è da sempre uno dei momenti più attesi della stagione e spesso registriamo il sold out”.



I morti viventi

L’ambientazione di Suburbia è quella di una decadente periferia di una città piena di vampiri e i visitatori, vagando tra case in rovina e derelitti accampamenti, dovranno sfuggire agli agguati delle agghiaccianti creature che popolano il cimitero e il manicomio. L’ horror zone è consigliata a un pubblico dai 12 anni in su e sarà attiva al calar delle tenebre nei giorni 7-14-21-28-29-31 ottobre e 1° novembre.



Le altre attrazioni

Emozioni forti anche nel nuovo tunnel rivolto ai più coraggiosi, Apartment#162, in cui si potranno visitare a proprio rischio e pericolo quattro stanze in cui sono stati compiuti i delitti più cruenti, con scene del crimine e “attrezzi del mestiere”.



Mostruose creature anche lungo il percorso di Acid Rain; il pianto sarà il protagonista del tunnel Llorona; scherzi sadici e imprevisti diabolici in Psycho Circus. Aperta anche la horror house The Walking Dead (ingresso con biglietto aggiuntivo) con ambientazioni tratte dall’omonima serie.



Ai più piccoli sono invece dedicati il Ponte dei Ricordi con i colori dei fiori, arcobaleni e passaggi incantati e le magiche creature nel LaBRIVInto Stregato.

Altra novità della nuova stagione di Halloween è La Camera delle Meraviglie, il tunnel per bambini dove, dal 14 ottobre, si potranno scoprire gli incredibili tesori nascosti dagli esploratori.