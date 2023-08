Mirabilandia, torna il Summer Horror Festival

Torna il Summer Horror Festival a Mirabilandia. Da sabato 12 a martedì 15 agosto il parco divertimenti resterà aperto fino a mezzanotte per l’edizione estiva della notte di Halloween.

Dalle 19 i visitatori potranno addentrarsi in uno spettrale cimitero popolato da zombie e spaventose creature. A delimitare la zona, in prossimità dell’attrazione Divertical, un muro con una spettacolare struttura lunga oltre venticinque metri e alta tre.



Per i più temerari, ci saranno due tunnel: Acid Rain e Psycho Circus, mentre l’area di Reset sarà completamente tematizzata.



Non mancheranno gli show a tema e la visita all’Horror House The Walking Dead, unica horror house in Italia dedicata alla famosa serie televisiva. In questo caso, l’ingresso richiede un biglietto supplementare ed è consentito a tutti i visitatori dai 12 anni (12-14enni accompagnati da un adulto).



“Il Summer Horror Festival è un’occasione speciale per avere un’anticipazione di quello che sarà il nostro Halloween - spiega Riccardo Capo, managing director di Mirabilandiac -. È inoltre un appuntamento imperdibile per gli amanti del brivido e delle emozioni forti. Quest’anno abbiamo creato delle ambientazioni davvero spettacolari che hanno richiesto lunghi mesi di lavoro: siamo certi che lasceranno i visitatori senza fiato”.