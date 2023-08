Roma, gli americani saranno le star anche nel mese di settembre

Saranno ancora gli americani a rivestire il ruolo da protagonisti nell’incoming di Roma a settembre. In base alle previsioni di Federalberghi Roma, infatti, l’incremento di arrivi rispetto a settembre 2022 sarà del 5% e riguarderà soprattutto la componente internazionale di ospiti, statunitensi in primis.

“La crescita di settembre - spiega a LaPress il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli - sarà possibile anche grazie a eventi come la Ryder Cup 2023″, che si giocherà per la prima volta in Italia dal 25 settembre al 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club, alle porte della capitale.



Guardando, invece, al mese che sta terminando, Roscioli ne fa un bilancio positivo, ma non del tutto soddisfacente, spiegando che “si sono visti meno italiani dello scorso anno”. Un calo che si aggira sui 3 punti percentuali e che Roscioli imputa alla diminuzione della spesa a causa dei rincari delle bollette e dei prezzi dei biglietti aerei. “Molti - conclude Roscioli - non sono andati in vacanza o ci sono andati, ma per meno giorni”.