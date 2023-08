L’Italia continua ad avere un posto di rilievo nei desideri di vacanza dei turisti francesi anche dopo l’altissima stagione. Roma risulta infatti nella top ten delle principali tendenze di ricerca dei francesi all’estero per la fine di quest’estate, come confermato da una rilevazione di Booking.com.

La capitale italiana risulta al quarto posto, preceduta da Barcellona, Marrakech e dalla star incontrastata: Parigi. Un primato, il suo, a ulteriore prova della preferenza che, quest’anno, i francesi hanno avuto per le destinazioni nazionali.



Come evidenziato da un sondaggio congiunto di Atout France e Adn Tourism, infatti, il 73% dei nostri cugini d’oltralpe ha deciso di rimanere entro i confini del loro Paese per le proprie vacanze. In generale, comunque, emerge la tendenza a non allontanarsi troppo per le proprie ferie, come mostra la presenza di sole due destinazioni a medio raggio: Marrakech e Istanbul.



La top ten

Ritornando sulla top ten delle mete preferite, dopo Roma troviamo Lisbona e Londra, e poi ancora due altre destinazioni francesi: Marsiglia e Porto Vecchio. A ultimare l’elenco Istanbul e Oporto, in Portogallo.



Concentrandosi invece sulla Francia, L’Echo Touristique segnala come, oltre alle prime tre Parigi, Marsiglia e Porto Vecchio, siano soprattutto le destinazioni del Sud a formare l'elenco delle dieci mete di tendenza per i francesi, con la sola eccezione di Saint Malo e La Rochelle. Ecco che, allora, troviamo in classifica Nizza, Cap d’Adge, Le Grau du Roi, e poi ancora Annecy e Cannes.