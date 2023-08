Ad agosto i turisti spenderanno in Italia 4,7 miliardi per mangiare fuori casa

La cucina è una voce determinante per chi fa le vacanze in Italia. Secondo un’indagine del Centro Studi di Fipe-Confcommercio, ad agosto si spenderanno nel nostro Paese circa 9,9 miliardi di euro per mangiare fuori casa. E di questi circa la metà, ossia 4,7 miliardi di euro, saranno generati dai turisti, sia stranieri che italiani.

Nonostante i numeri, per l'associazione sarà tuttavia difficile che si possano superare i livelli del pre-pandemia. Nel tracciare un primo bilancio della stagione, il 42,7% degli esercenti prevede una sostanziale stabilità rispetto al 2022, il 41,9% indica una flessione e solo il 15,3% una crescita.



A preoccupare gli esercenti, sottolinea l'associazione, "non è il turismo straniero, per il quale le valutazioni sono saldamente positive, quanto quello degli italiani, che rappresentano la fetta più consistente della clientela turistica". A. D. A.