Confcommercio: 11,5 milioni gli italiani in vacanza a settembre

Un giro d’affari superiore a 5 miliardi quello generato dai movimenti turistici di settembre che verranno effettuati dagli italiani nel mese di settembre. E’ questa la stima dell’Osservatorio Turismo di Confcommercio – Swg, che parla di oltre 11,5 milioni di vacanzieri della Penisola nel mese in esame per un totale di 12,5 milioni di presenze.

“Vincoli familiari, di lavoro e di studio non favoriscono però le lunghe permanenze a destinazione – si legge in una nota -. Meno del 18% saranno infatti i viaggi di 7 giorni o più, oltre il 60% delle partenze saranno, invece, per uno o due pernottamenti al massimo. Viaggiare a settembre si rivela comunque una scelta fortemente voluta, non un ripiego”.



Per le destinazioni preferite, il mare resta al vertice con il 40 per cento delle preferenze davanti a città d’arte e montagna, mentre tra le regioni la classifica vede in testa Liguria, Toscana, Campania, Trentino Alto Adige e Lazio. Solo il 13 per cento farà invece un viaggio all’estero, prevalentemente in Europa.