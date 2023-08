Zaia: “Sì al numero chiuso a Venezia, va preservata”

Sì a una Venezia a numero chiuso. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si dice favorevole a una contingentazione degli ingressi nella Serenissima per contrastare l’overtourism.

“È una capitale dell’umanità e va preservata”, ha detto il governatore ai microfoni Morning News, commentando il monito dell’Unesco. “Come prenotiamo l’ingresso al cinema, allo stesso modo potremmo prenotare quello in città”, ha aggiunto, riporta veneziatoday.it.



Oltre al sovraffollamento della città causato dall’arrivo in massa dei turisti, Zaia sottolinea anche gli effetti negativi sulla laguna del cambiamento climatico: “È innegabile che ci sia un cambiamento climatico, dobbiamo renderci conto che l'uomo però lo accelera costruendo dove non si deve, ostruendo i fossati o altro, questo si traduce in danni”.



Il governatore propone la messa a punto di un ‘piano Marshall’ sul tema “che si basi sia sulle opere ma anche sull’aspetto culturale”, sensibilizzando i cittadini al rispetto dell’ambiente.