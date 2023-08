Venezia andrà inserita nella lista dei Patrimoni dell’umanità in pericolo. A raccomandarlo è l’Unesco, che segnala come il cambiamento climatico e l’overtourism rischino di provocare mutamenti irreversibili “all’eccezionale valore universale di Venezia”.

La raccomandazione, per essere attuata, dovrà però essere votata a settembre dagli Stati membri dell’Onu. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore non è la prima volta che la città lagunare rischia di essere inserita in questa lista: era già successo due anni fa, ma alla fine il peggio era stato evitato.



Misure insufficienti

Ora, però, secondo il World Heritage Centre dell’Unesco le misure prese per lottare contro il deterioramento della situazione sono insufficienti; oltre al cambiamento climatico e al turismo di massa anche gli edifici alti hanno “un notevole impatto visula negativo” sulla città e dovrebbero essere costruiti lontano dal centro. L’aumento del livello del mare e altri fenomeno meteorologici esttrremi, poi, minacciano l’integrità del sito. Inoltre, conclude il centro Unesco, la risoluzione di questi problemi “annosi ma urgenti” viene “ostacolata dall’assenza di una visione strategica comune globale” nonché da una “scarsa efficacia e coordinamento” tra le autorità locali e nazionali dell’Italia.