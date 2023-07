Milano, incoming senza freni: oltre 4 milioni di arrivi nel semestre

Un semestre da record e un mese di maggio migliore di sempre. Corre l’incoming a Milano, che ne da gennaio a giugno ha ospitato oltre 4 milioni di arrivi in città, che salgono a 5,5 milioni se si considera la città metropolitana.

Maggio, poi, ha fatto segnare 790mila presenze, con un incremento di addirittura 22 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2019, l’anno pre-pandemico. Giugno, poi, segna una progressione del 18% sul 2019, con quasi 753mila arrivi.



"Il superamento, ogni mese, dei livelli pre-Covid – rivela a milanotoday.it l’assessora al Turismo Martina Riva -, con lo storico picco di arrivi a maggio, dimostra che Milano non ha perso d'interesse nel periodo pandemico”.



Il dinamismo e l'innovazione che contraddistinguono la città “e la fanno essere un punto di riferimento in numerosi settori, dalla moda al design, dallo sport alla tecnologia, dalla cultura all'intrattenimento, contribuiscono in maniera significativa ad accrescere la sua attrattività, confermandola meta e destinazione turistica da non perdere".