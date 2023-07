Il Milano-Hong Kong di Cathay Pacific sale a 3 frequenze a settimana

Aumentano le frequenze fra Milano Malpensa e Hong Kong. Dal 1 luglio è infatti decollato il terzo volo diretto settimanale di Cathay Pacific dal capoluogo lombardo all’hub asiatico.

Il nuovo schedule prevede tre voli settimanali in partenza il lunedì, il giovedì e il sabato alle 12.35, ampliando così l’offerta per i clienti business e leisure che viaggiano dall’Italia verso Hong Kong e le altre destinazioni in Asia Pacifico coperte dal network di Cathay Pacific, tra cui Cina, Giappone, Filippine, Thailandia e Australia.



I voli vengono operati con Boeing-777-300ER, con configurazione a tre classi per un totale di 368 posti disponibili (40 in Business Class, 32 in Premium Economy e 296 in Economy).