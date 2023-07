Monterosa Ski: investiti 11 milioni per l'ammodernamento del comprensorio

Il comprensorio Monterosa Ski ha messo in campo un massiccio piano di investimenti, del valore di oltre 11 milioni di euro, per potenziare l’innevamento, la messa in sicurezza e l’ammodernamento dei collegamenti tra gli impianti e per la creazione di bacini di accumulo d’acqua.

“Una delle novità più importanti - spiega Franco Torretta, direttore tecnico e dell’esercizio Monterosa Spa - sia per l’intero arco alpino occidentale, che per il nostro comprensorio, riguarda un’attrazione che andremo ad offrire alla nostra utenza, si spera già a partire dal prossimo inverno: la nuova pista di slittino Murmeltier in costruzione a Gressoney-La-Trinité, lunga 550 metri e dedicata alla discesa con slittini in legno, completa di innevamento programmato e illuminazione per le attività in notturna.



Primo passo nelle ristrutturazioni intanto “è la messa in sicurezza delle piste dal pericolo frane. Per questa voce ci stiamo concentrando sulla posa di reti e barriere per la protezione di versante, così come a Champorcher sulla la posa di un sistema ferma-neve per limitare il pericolo di slavine e valanghe”.





“La sicurezza degli impianti dell’intero comprensorio è al primo posto delle nostre voci di spesa. È l’aspetto fondamentale da cui derivano, a pioggia, gli altri investimenti volti a migliorare l’esperienza dell’utente sulle nostre piste. Da qui – prosegue Torretta - l’acquisto di due mezzi battipista, la ristrutturazione completa dei bagni pubblici di Stafal-Gressoney-La-Trinité, il completo rinnovamento della segnaletica sul comprensorio Champoluc-Gressoney e la costruzione di un nuovo fabbricato a servizio dello Snow Park S. Anna di Gressoney-La-Trinité con a disposizione biglietteria, deposito giochi e bagni pubblici. A Champorcher, infine, abbiamo avviato la posa di un nuovo tappeto di risalita di 195 metri in sostituzione dello skilift BabyLaris”.



Proseguendo in questo senso, si rifaranno il trucco anche le seggiovie S. Anna-Colle Betta e Bettaforca.



Verrà, quindi, costruita una linea di impianto innevamento nello Snow Park CreForné a Champoluc mentre sarà rimessa in ordine la pavimentazione della stazione a valle dell’impianto Funifor Passo dei Salati-Indren.



Investimenti importanti sono poi previsti per il potenziamento dei collegamenti e per l’innevamento delle piste, come sottolinea Torretta: “Importante l’impegno per la costruzione, nella Valle di Gressoney, della nuova seggiovia Moos che collegherà̀ la parte terminale della pista Moos agli impianti Staffal-Sant’Anna e Staffal-Gabiet”.