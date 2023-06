Fondo per la neve e impianti risalita: ecco l’avviso pubblico per le imprese

Arriva l’avviso pubblico per accedere al fondo per ammodernamento, sicurezza e dismissione degli impianti di risalita ed innevamento artificiale, che ha una dotazione di 200 milioni di euro per il triennio 2023-2026, di cui 30 milioni per l’anno 2023.

La misura vuole promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.



“Con la pubblicazione dell’avviso pubblico a valere sul fondo per ammodernamento, sicurezza e dismissione degli impianti di risalita ed innevamento artificiale, sosteniamo un asset portante del turismo italiano, favorendo l’attrattività turistica delle nostre montagne” commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè.



Le misure sono indirizzate alle imprese, e loro aggregazioni, impegnate in attività di impresa riferita ai codici ATECO 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano; 93.11.30: Gestione di impianti sportivi polivalenti; 93.11.90: Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. e imprese di innevamento artificiale.



Tra gli interventi ammessi a finanziamento vi sono la ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l’innevamento delle piste quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico e altre soluzioni innovative; la sostituzione, dismissione o ammodernamento degli impianti di risalita; la realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming; l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili.



Le domande di partecipazione potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero, di prossima pubblicazione al seguente link https://istanze.ministeroturismo.gov.it, a partire dalle ore 12.00 del 21 luglio 2023 e fino alle ore 13:00 del 21 agosto 2023.