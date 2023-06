di Alberto Caspani

Spesa oculata, ma pur sempre spesa turistica. Con una crescita dei pernottamenti del 3,2% rispetto al 2 giugno 2022 - stando alle stime di DemoskopiKa - la Festa della Repubblica di quest’anno conferma l’irrinunciabile desiderio di partenza degli italiani: a trascorrere una breve vacanza saranno ben 15 milioni per l’Osservatorio di Federturismo Confindustria. Costi più alti e minor tempo a disposizione hanno spinto a privilegiare mete di prossimità in Italia (94%), ma col mare già grande protagonista in vista dell’estate.

Se Puglia e Campania hanno infatti raccolto i maggiori consensi, gli inviti a sostenere l’offerta dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione hanno sortito un effetto altrettanto positivo. La permanenza media prevista è di circa 3 notti, con un possibile gettito di 6,88 miliardi di euro.



Le stime per il weekend

"Il turismo cerca nuove direzioni - ha dichiarato Marina Lalli, presidente Federturismo Confindustria - e mai come ora è importante partire per gli italiani. Se ne è avuta prova con il sold out nelle città d’arte per Pasqua, per il 25 aprile e per il primo maggio e, oggi, lo confermano pure le previsioni per il ponte del 2 giugno”.



Nelle città d’arte la permanenza media sarà di due notti e con un buon tasso di occupabilità delle strutture alberghiere, ma forte resta anche la passione per piccoli borghi e terme.