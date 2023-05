Ancora una volta gli italiani dimostrano di preferire l’Italia come destinazione della propria vacanza: a mettersi in viaggio in occasione del ponte del 2 giugno saranno in oltre 15 milioni, e la località preferita resterà il proprio Paese nel 94% dei casi, con particolare propensione per i luoghi di mare. La permanenza media, si legge su Hotelmag, si attesterà su 3,1 notti, determinando un giro d’affari turistico di circa 6,88 miliardi di euro. Il tutto all’insegna del riposo e del divertimento, in località ‘vicine a casa’, con l’obiettivo di dedicarsi a passeggiate nel verde, escursioni e gite, a visite culturali in zone artistiche e culturali e di godersi il proprio patrimonio. Questo, a grandi linee, è quanto emerso dall’indagine realizzata da Federalberghi con il supporto di Acs Marketing Solutions in riferimento al movimento turistico degli italiani in occasione della Festa della Repubblica.

“Dalla nostra rilevazione si può constatare che la ripresa c’è – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. La gente ha voglia di muoversi e per farlo programma la sua vacanza con largo anticipo. Il last minute non va più tanto di moda: ci si vuole garantire il meglio, magari restando nel proprio Paese, trovandosi di fronte a un’occasione come il ponte del 2 giugno, considerando che quest’anno il calendario fa cadere la festività nella giornata di venerdì. A giudicare dal giro d’affari che questo ponte produrrà, di ripresa si può effettivamente parlare. Ma c’è da augurarsi che sia anche una forte leva per l’Emilia Romagna, che ha subito il durissimo colpo dell’alluvione e che, malgrado tutto, resterà aperta al turismo nel corso di questo ponte, rivelandosi come un esempio eccezionale di resilienza”.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link