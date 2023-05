Valle d’Aosta, stagione a tutto sport: si inizia con il Giro d’Italia

Nominata Regione Europea dello Sport per il 2023, la Valle d’Aosta ospiterà il prossimo 19 maggio la tredicesima tappa del Giro d’Italia: un percorso di 207 km che, che partendo da Borgofranco d’Ivrea, arriverà a Crans-Montana, in Svizzera, attraversando il territorio valdostano e transitando dal Colle del Gran San Bernardo, che diventa così la mitica Cima Coppi, ovvero il punto più in alto, per quota, raggiunto dai ciclisti in ogni edizione del Giro.

Le località

La tappa sfilerà lungo le località di Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Verrès, Saint-Vincent e Nus nella Valle Centrale, per poi attraversare Etroubles e Saint-Rhémy-en-Bosses nel territorio più propriamente alpino del tracciato. Un evento di grande richiamo internazionale, che è anche un’occasione per conoscere località, valli e particolarità della regione più piccola d’Italia.



Gli altri eventi

Il Giro d’Italia a maggio sarà il primo grande evento sportivo di rilevanza internazionale che la Regione ospiterà nel corso del 2023. Seguiranno, poi, il TorX, l’endurance trail lungo i sentieri delle due Alte Vie della Valle d’Aosta, con inizio e fine a Courmayeur, a settembre; la Coppa del Mondo di sci alpino Cervino Matterhorn speed opening, a novembre e la Coppa del Mondo di Snowboad cross, sempre a Cervinia, a dicembre.



Per prenotare un soggiorno in Valle d’Aosta, il portale Booking Valle d’Aosta, gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo, offre un servizio gratuito, con la possibilità di selezionare la vacanza più adatta in base ai propri desiderata: tipologia di struttura ricettiva, comprensorio, esperienza preferita.



Foto: Arch. Reg. Autonoma VdA