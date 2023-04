Valle d’Aosta, sport e cultura per i ponti di primavera

Uno “scrigno di emozioni”. Questo quello che la Valle d’Aosta promette di offrire ai turisti per le festività di Pasqua e i ponti di primavera. La regione propone un ricco programma di attività sportine ‘en plain air’ e di iniziative culturali per aprile e maggio.

Tante le proposte per il fine settimana pasquale. A partire da quelle sportive, che includono dalla competizione di sci alpinismo in notturna sulle piste del comprensorio Monterosa Ski tra le Valli di Ayas e di Gressoney, a quelle legate alle tradizioni, come la Foire de la Pâquerette - fiera dell’artigianato di tradizione valdostano nelle vie del centro di Courmayeur - o la Bataille de Reines a Saint-Cristophe.



Numerose sono anche le iniziative culturali. Tra le principali, dal 7 al 10 aprile si terrà una speciale Pasqua ad Arte con caccia al tesoro al Castello Gamba di Châtillon, dove un’intrepida cacciatrice di tesori guiderà grandi e piccini alla ricerca di un prezioso gioiello, esplorando il grande parco e le sale del castello.



Dal weekend del 15 e 16 aprile torna Note del Cammino Balteo, che nel corso di tre fine settimana offrirà visite guidate e concerti in location fiabesche, con aperture straordinarie.



Sabato 22 aprile sarà poi la volta del Trofeo Mezzalama, la celebre gara internazionale di scialpinismo che si svolge su un percorso di alta montagna tra Cervino e Monte Rosa.