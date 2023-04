di Amina D'Addario

“Oggi i dati ci raccontano di una ripresa molto importante e di un 2023 che sarà anche migliore del 2019. Una prospettiva incoraggiante che non ci deve, però, far dormire sugli allori, perché bisogna performare in maniera ancora più efficace ed efficiente”. A parlare del possibile superamento dei livelli pre-Covid per l'incoming è stato l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic (nella foto), in occasione di un evento organizzato da FlixBus.



“I numeri fanno trasparire una ripresa molto forte, ma allo stesso tempo sono cambiate profondamente le abitudini di molti viaggiatori. Intanto non ci sono più alcune tipologie di turisti come i russi e anche i cinesi, che hanno iniziato ora il loro recupero. Sono tornati gli americani, ma hanno cambiato alcune attitudini al consumo, e c’è anche una sensibilità sul tema della sostenibilità che prima non c’era e la volontà di uscire dai classici circuiti".



I nuovi viaggiatori

Cambiamenti che hanno portato all'affermarsi di "un viaggiatore più consapevole, che sceglie anche destinazioni alternative. Ecco perché - ha indicato l'a.d. - l’attenzione è concentrata sui borghi e sulle aree minori che oggi sono un elemento di grande valore che stimola i turisti”.



L’impennata "pazzesca" dei costi del mercato aereo ha poi contribuito, secondo Jelinic, al revival dei viaggi in bus: “Oggi soprattutto nei giovani il viaggio in pullman torna a essere un elemento determinante, una forma di mobilità che permette a un’utenza molto ampia di poter viaggiare in maniera dinamica sul territorio, facendo anche collegamenti che diversamente sarebbero più complessi”.