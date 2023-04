Lombardia, la stagione invernale parla di successo

Sono positivi i primi dati della stagione invernale in Lombardia. "In attesa dei numeri sulla stagione sciistica anche dalle province di Brescia, Bergamo e Lecco, da sempre protagoniste insieme a Sondrio - commenta Barbara Mazzali, assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda - i primi dati sono entusiasmanti. È alta l'attenzione della Regione verso le nostre montagne, anche in vista dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che richiedono opere di manutenzione e potenziamento".

Dai riscontri finora disponibili, il 'sentiment' medio di interesse per le montagne lombarde rilevato tra potenziali visitatori nel 2022 (contenuti online) è pari all'88,2 su una scala di 100, un dato superiore a quello complessivo regionale verso altre aree territoriali turistiche. Da gennaio a marzo 2023 si registra, inoltre, un 30% in più di offerte vendute, con un incremento tra gennaio e febbraio di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Anche dalla rete emerge un'elevata richiesta online di soggiorni in montagna, da parte del 65% di italiani e 35% stranieri.



Livigno si conferma la 'regina' delle stazioni sciistiche valtellinesi: da sola riesce a calamitare più del 50% dei turisti. Chiude la stagione in bellezza anche l'altra 'stella della Valtellina', Bormio, dove a Pasquetta gli impianti di risalita hanno fatto registrare 2.500 'primi ingressi'. Operatori turistici soddisfatti anche nelle altre aree della provincia di Sondrio: Santa Caterina Valfurva, Valmalenco, Aprica e Madesimo. In quest'ultima località il giorno di Pasqua, c'erano quasi 2.000 sciatori sulle piste.