Osservatorio Confcommercio-Swg: “Dodici milioni di italiani in vacanza in montagna”

Dodici milioni di italiani hanno scelto la montagna nel primo trimestre dell’anno nuovo. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio Confcommercio-Swg.

Secondo gli ultimi numeri diffusi, 7,5 milioni di connazionali hanno deciso di passare nelle zone montane una settimana o un periodo un po’ più breve; i restanti 4,5 milioni hanno optato invece per escursioni giornaliere.



La spesa media si attesta sui 540 euro a testa.



Vincono le Alpi

Sul fronte delle destinazioni, quasi 9 vacanzieri su 10 hanno scelto le mete nazionali: a fare da padrone è l’arco alpino, in primis le destinazioni del Trentino Alto Adige, seguite da Lombardia e Valle d’Aosta, ma con buone performance anche di Piemonte, Veneto e Friuli.



Non mancano i turisti che raggiungono destinazioni estere: primeggiano le vette svizzere, seguite da quelle di Austria e Francia.



Le motivazioni delle vacanze in montagna sono cambiate dopo la pandemia: escursioni naturalistiche, degustazioni enogastronomiche, relax in Spa e centri benessere, shopping sono le quattro attività più importanti indicati dagli intervistati. Solo al quinto posto la pratica dello sci e di altri sport invernali.



Resta comunque alta, per chi sceglie questo tipo esperienza, l’attenzione per lo stato dell’innevamento naturale: sono 4 su 10 i vacanzieri che dichiarano che, in assenza di neve, preferiscono cambiare i programmi di vacanza.