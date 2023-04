Piemonte a tutto sport: gli itinerari zaino in spalla del Distretto dell'Ossola

Focus sull’outdoor per il Distretto Turistico del Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, nel Nord del Piemonte, che si apre alla primavera con molteplici attività sportive ideali per gli amanti del contatto con la natura.

Non solo sentieri panoramici e passeggiate nel relax della natura, ma anche la possibilità di escursioni slow-trek e bike, senza dimenticare le attività sull’acqua in canoa o kayak. Fra i percorsi trekking un posto di rilevo hanno le 'Vie storiche di Montagna', strade di antichi commerci e strade militari dismesse, con tracce di fortificazioni e opere di difesa.



Passeggiata nella storia

Per la primavera il distretto suggerisce un tuffo indietro nella storia con la ‘Linea Cadorna’, nello specifico il tratto che da Piancavallo porta al Monte Morissolo: una dolce passeggiata ad anello fra gallerie e postazioni in grotta ancora oggi da esplorare e vicino alla frontiera svizzera, con panorami mozzafiato sull'Alto Lago Maggiore, alla scoperta dei resti dello storico sistema difensivo costruito dal Generale Luigi Cadorna durante la Prima Guerra Mondiale.



In bici e kayak

Passando, invece, alla bici da strada è adatto a tutti l’'Anello Azzurro del Lago D’Orta', che attraversa il complesso di San Filiberto con la più antica cappella della riviera occidentale sul Lago d’Orta, supera la Chiesa di San Pietro a Carcegna, raggiungendo i muri dipinti della 'Via del Cinema' nella frazione Legro di Orta, che presenta oltre sessanta murales dedicati ai film ambientati sul Lago d’Orta; termina poi alla Torre di Buccione, al confine fra i territori di Orta San Giulio e di Gozzano.



A piedi o in bici, la Ciclovia del Toce è un percorso che attraversa le migliori zone di produzione dei 'Fiori Tipici del Lago Maggiore', tra azalee, rododendri e camelie. Ai più sportivi e amanti dell’active il distretto suggerisce l’itinerario 'Vergante Sass del Pizz', una passeggiata zaino in spalla nel bosco, che regala l’emozione di raggiungere un suggestivo punto di vista “sospesi” al di sopra del Lago Maggiore.



Terra-acqua è il binomio dello slow trek 'Via delle Genti' da Cannobio a Cannero, con ritorno in mini-crociera in battello. Il percorso Mergozzo - Montorfano permette, infine, di apprezzare il paesaggio con una passeggiata che dai vicoli medievali di Mergozzo portano al Lago di Mergozzo.



Foto di Voglino Porporato