Aeroporto di Torino, inizia la summer: 6 nuove destinazioni

Ventuno Paesi collegati e sei nuove destinazioni. Questi i numeri della stagione estiva dall’aeroporto di Torino, al via domenica 26 marzo.

Novità iternazionali raggiungibili dallo scalo piemontese saranno: Alicante, a partire dal 1 maggio; Parigi Orly, dal 26 maggio; Porto, dal 2 giugno; Stoccolma e Vilnius.



Per quanto riguarda l’Italia, dal Torino Airport sarà possibile volare per Foggia, con il collegamento bisettimanale di Lumiwings.



Previsto nella summer anche il potenziamento di alcune rotte: raddoppiano i collegamenti verso Copenaghen e Billund; e aumentano i voli settimanali verso Bruxelles Charleroi e Tirana, che a partire dalla fine di marzo diventeranno giornalieri. Saliranno a 4 i servizi settimanali per Pescara e a 5 quelli per Valencia.



È previsto per il 28 marzo, invece, il ritorno del Torino-Tel Aviv, che sarà operato con due frequenze.



La Spagna si confermerà nuovamente il primo mercato estero per numero di passeggeri trasportati sulle rotte Madrid, Barcellona, Alicante, Malaga, Siviglia, Ibiza, Lanzarote, e appunto Valencia.



Per quanto riguarda il Mediterraneo, dallo scalo sarà possibile volare per Zara, Malta, Corfù, Olbia, Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Trapani, Lampedusa, Bari, Brindisi e Lamezia Terme.