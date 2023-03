di Amina D'Addario

“Dal primo aprile avremo oltre 9 milioni di posti dalle varie compagnie aeree e collegamenti da oltre 200 destinazioni nazionali e internazionali”. A parlare delle "grandi opportunità di crescita" della Sardegna per la stagione estiva è stato l'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa (nella foto).



"La Sardegna diventa ogni anno più appetibile per le compagnie e i collegamenti verso il mondo aumentano. A metà giugno - ha spiegato l’assessore - avremo ad esempio il Cagliari-Dubai, che si aggiungerà all'Olbia-Dubai e darà un ulteriore impulso a quel turismo che spende e genera economia".

Nonostante l'incremento dell'offerta per la stagione estiva, Chessa non ha però nascosto le difficoltà di un'isola che durante l'inverno "si rinchiude" e perde connettività: “È un problema storico che viviamo puntualmente da novembre a marzo e che - ha assicurato - stiamo cercando di risolvere insieme alla Comunità europea".



L’assessore ha poi messo l’accento sul ruolo degli eventi sportivi per la definitiva destagionalizzazione dei flussi: “Nessuna Regione in Europa può vantare un calendario con ben quarantadue eventi sportivi, molti dei quali di caratura internazionale. Abbiamo i campionati del mondo di motocross, il campionato di scacchi, quello di tennis tavolo, la regata di preparazione all’America’s Cup. Tante discipline che ci stanno aiutando ad alimentare il turismo fuori stagione”.