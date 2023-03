Sardegna: 40 milioni di euro dalla Regione per i grandi eventi sportivi

Sempre più eventi nella programmazione della Sardegna, con la Regione che rilancia sugli incentivi per favorirne l’organizzazione. L’ultimo investimento riguarda gli appuntamenti sportivi internazionali, per i quali arriveranno 40 milioni di euro suddivisi su tre anni.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, gli appuntamenti nel mirino sono i campionati mondiali di scacchi che si terranno a Dorgali, sport acquatici a vario livello come il nuoto in acque libere, kitesurf e kitefoil, il water polo, la vela e il campionato di Formula 1 di motonautica a Olbia. E ancora i motori con i tradizionali rally storici dell'Isola.



"Abbiamo eventi da marzo, per tutti i mesi di spalla - ha spiegato l’assessore al Turismo Gianni Chessa (nella foto) - l'obiettivo di questo programma è destagionalizzare, per questo ho scelto di non inserire premialità per eventi a luglio e agosto. Il 40% dei finanziamenti – ha poi chiarito - deve essere obbligatoriamente utilizzato per la comunicazione".