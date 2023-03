Amalfi ha scelto: Josep Ejarque è il nuovo destination manager

Sarà Josep Ejarque a guidare la Destination Management Organization di Amalfi. La sua nomina a destination manager è per tutto il 2023 e l’obiettivo è di sviluppare il Piano strategico per il turismo, redatto dallo stesso professionista e approvato dall’amministrazione comunale.

“Lo scopo – spiega il sindaco Daniele Milano – è pianificare e realizzare tutte le attività strategiche e operative finalizzate e mantenere e incrementare la notorietà e visibilità della città”.



Obiettivo diventare 'boutique destination'

Il piano, riporta salernotoday, consente in una serie di linee di indirizzo da attuare per far sì che Amalfi gestisca il turismo e non lo subisca, posizionandosi sul mercato internazionale come una ‘boutique destination’ “anche con scelte radicali, come ad esempio la soppressione della sosta dei bus turistici dalla scorsa estate - racconta il sindaco -: una scelta epocale e coraggiosa per ridurre il caos del sovraffollamento. Il professor Ejarque avrà un ruolo determinante, non solo di gestione, ma di dialogo, di sinergia e di supporto rispetto a tutti gli operatori e ai privati coinvolti nella filiera turistica”.



Le linee guida

Obiettivo del piano è rendere Amalfi attrattiva, sostenibile e customer centric oriented, favorendo il coinvolgimento della popolazione locale, attiva 365 giorni l’anno. Il destination manager dovrà orientare l’amministrazione comunale a livello operativo e indirizzare gli operatori turistici nel conseguimento dei risultati delineati nel piano strategico: sviluppo di prodotti turistici, organizzazione dei servizi d’accoglienza, informazione e gestione turistica, promozione, pianificare attività di marketing e campagne di comunicazione.