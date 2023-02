Turismo e Carnevale: quest'anno in Italia giro d'affari da 3 miliardi di euro

Sono numeri da record quelli relativi all’andamento del mercato turistico in Italia nel periodo di Carnevale. Secondo l’indagine effettuata da Cna Turismo e Confcommercio quest’anno si arriverà a 5 milioni di visitatori e due milioni di pernottamenti in strutture ricettive.

Positivo anche il dato relativo ai flussi dall’estero, anticipa Ansa.it, stimato in circa mezzo milione, ma con un’incidenza altissima nei pernottamenti, un milione in totale. L’indagine inoltre stima in 3 miliardi di euro l’incidenza economica.



Per quanto riguarda le destinazioni in testa rimane Venezia, seguita da Viareggio e Ivrea, la cui battaglia delle arance è sempre più fulcro di attrazione per i turisti.