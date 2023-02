Carnevale: “Oltre 4 milioni di italiani andranno in vacanza”

Oltre 4 milioni di italiani in viaggio per Carnevale. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Confcommercio-Swg, dal 16 al 21 febbraio, 4,4 milioni di connazionali si concederanno una vacanza.

A questi si aggiungono altri 1,9 milioni, ancora indecisi, ma propensi a spostarsi (nel 50% dei casi fuori regione, se non addirittura all’estero).



Città d’arte o grandi città sono le destinazioni preferite in 4 casi su 10.



La spesa si aggira in media sui 410 euro a testa, per una spesa complessiva di quasi 3 miliardi.



Il consuntivo delle festività di fine anno, comunque, si è chiuso bene, con circa 25 milioni di italiani in viaggio tra Natale e l’Epifania, e il 2023, spiega Confcommercio, sembra avviarsi sotto buoni auspici. L’indice di propensione al viaggio dei connazionali sale a quota 63 - su scala da 0 a 100 - due punti sopra gennaio 2022 e sostanzialmente in linea con i livelli pre-pandemia, anche se a prevalere sono gli short break da 1 o 2 notti fuori casa, soprattutto tra febbraio e marzo.