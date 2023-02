Toscana, tornano gli stranieri. Palumbo: “Obiettivo benessere”

La Toscana ingrana una marcia in più e scommette sulla piena ripresa. “Il flusso di turisti dall’estero – spiega in Bit Francesco Palumbo (nella foto), direttore di Fondazione Sistema Toscana – Visittuscany.com – è tornato a livelli importanti, soprattutto grazie agli arrivi dagli Stati Uniti, dal Nordeuropa e dai Paesi anglosassoni. Stiamo registrando un forte aumento del volume d’affari, anche se i numeri non sono ancora tornati ai livelli del 2019. Contiamo tuttavia di recuperare il gap, e forse fare addirittura meglio, già nel corso del 2023”.

La strategia messa in campo sta già facendo vedere i suoi positivi effetti su Firenze, “Tornata a catturare le preferenze dei turisti, sia italiani sia stranieri”.

Ma è tutta la regione a beneficiare della ripresa, e su quest’onda positiva la Toscana vuole spingere di più, concentrandosi sulla promozione del benessere a 360 gradi, declinato nelle sue componenti riferite al termalismo, all’esperienza food & wine, alle attività open air e al cicloturismo. “Accanto a mercati consolidati come quello delle città d’arte, il segmento benessere rappresenta la sfida del futuro. La Toscana già oggi gode di un’elevata brand awareness a livello internazionale e punta a incrementare la conoscenza dei suoi punti di forza e delle sue eccellenze attraverso la promozione online sul portale Visittuscany e sui canali social”. Un apporto importante è giunto anche dalla promozione via tv on demand: “Siamo entrati direttamente in casa dei potenziali turisti, avvicinandoli nel momento in cui erano più disponibili a recepire i nostri messaggi”.



Per il 2023, l’obiettivo è quello di “Invertire il rapporto con il turista, passando da una strategia di promozione ‘dall’alto’ a uno sviluppo basato sull’ascolto delle esigenze del viaggiatore, in modo tale da aprire un canale di dialogo e confronto. Per questo, attraverso il progetto ‘Make Iat’ le 270 Iat regionali faranno da collettore alle richieste dei turisti, fornendo al contempo le informazioni ed effettuando una promozione mirata”.

Isabella Cattoni