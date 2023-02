La Toscana è la regione più amata dai turisti internazionali sul web

La conferma arriva dal web: i turisti internazionali amano la Toscana a tal punto da renderla una delle destinazioni più popolari su internet. Sono stati, infatti, quasi 2,8 milioni, con un incremento del 15%, gli utenti che si sono collegati sul sito visittuscany.com, gestito da Fondazione Sistema Toscana, nel corso del 2022, con un aumento del 93% del traffico generato dalle ricerche sui motori di ricerca rispetto all’anno precedente.

Inglesi, spagnoli e americani sul podio

A far registrare la crescita maggiore gli utenti inglesi, che sono stati il 142,7% in più sul 2021 ma, come riporta pisatoday.it, anche gli spagnoli sono aumentati di molto: +89%. Sul podio dei mercati più interessati alla regione c'è, infine, quello americano, a +58%, mentre i visitatori italiani del sito sono aumentati di 7 punti percentuali.



"La bellezza diffusa, l'accoglienza dei territori ed un'offerta che, per varietà e ricchezza, non ha uguali – ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani - consentono alla Toscana di continuare ad essere una delle mete più richieste. Questi numeri non fanno che confermare il valore di un brand turistico ormai consolidato, ma soprattutto di un lavoro capillare e strutturato condotto in sinergia con gli ambiti turistici e gli operatori".