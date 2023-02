Italia.it, accordo con Almawave per la traduzione automatica multilingua

Almawave si aggiudica la gata per i servizi di 'machine translation' (ovvero di traduzione automatica) dei testi di Italia.it.

Il contratto, come precisa una nota dell'azienda, ha una durata triennale e fornirà un sistema di traduzione automatizzata in inglese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese.



Il software utilizzerà l'intelligenza artificiale per riportare in queste lingue tutti gli articoli e le informazioni contenute nel sito inserito all'interno del Tourism Digital Hub, il progetto nato per collegare offerta e promozione turistica dell'Italia.



“Siamo davvero orgogliosi di poter collaborare con il Ministero del Turismo in questo progetto ad alto valore aggiunto - commenta Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave - in cui la nostra tecnologia potrà portare efficienza e qualità alla pubblica amministrazione, in un comparto strategico del paese come quello turistico".