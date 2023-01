Santanché incontra gli assessori al Turismo delle regioni

Piano strategico del turismo 2023-2027, coordinamento in tema di comunicazione per la promozione dell’Italia; collaborazione per il portale italia.it. Sono questi alcuni dei temi trattati nell’incontro fra il ministro del Turismo, Daniela Santanché, e gli assessori al turismo delle regioni italiane.

“Insieme riusciremo a ottenere grandi risultati” ha scritto il ministro sui social commentando i risultati dell’incontro, durante il quale è emerso in modo chiaro il ruolo centrale delle regioni sul portale italia.it.



Oltre a questi temi, altra questione sul tavolo di discussione la riforma delle professioni nel comparto, in particolare relativamente alle problematiche delle guide turistiche.