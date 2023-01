Concessioni balneari, Meloni: “Immagino una soluzione non temporanea”

C’è anche la questione delle concessioni balneari tra gli emendamenti al decreto Milleproroghe in esame oggi in commissione Bilancio. L’ipotesi in campo è quella di una nuova proroga, ma il Governo potrebbe virare verso una soluzione più strutturata e a lungo termine.

Sul tema, riporta ilsole24ore.com, si è espressa nelle scorse ore la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, spiegando che “quello che ora si tratta di capire è quale sia la soluzione più efficace a livello strutturale. Io immagino una soluzione non temporanea - ha dichiarato -, convocheremo le associazioni dei balneari prima del voto degli emendamenti per capire se è più efficace la proroga o altre soluzioni, il mio obiettivo è mettere in sicurezza quegli imprenditori”.