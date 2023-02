Concessioni balneari, Santanché: “Riforma strutturale, faremo di tutto per tutelare le aziende”

“Questo Governo farà di tutto per tutelare le aziende e gli stabilimenti balneari, che sono 30mila in Italia e nella maggioranza ci lavorano le famiglie”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanché (nella foto), a margine del convegno ‘Città balneare’ organizzato dal G20 Spiagge, ha ribadito l’impegno dell’Esecutivo per risolvere la questione delle concessioni.

Ai microfoni de ilfattoquotidiano.it, ha ribadito la volonta di intervenire sul “in maniera strutturale, anche perché – ha precisato - queste proroghe, non proroghe fanno sì che non ci siano investimenti, perché un imprenditore non investe quando non c’è una certezza”.



“La settimana scorsa abbiamo sentito le dieci sigle più rappresentative, però – ha concluso - vogliamo trovare lo strumento più giusto perché sia una riforma strutturale e non temporanea”.