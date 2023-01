Torino, ingresso gratuito al Museo Egizio per chi soggiorna nelle strutture Federalberghi

Ingresso gratuito al Museo Egizio per i turisti che soggiorneranno nelle strutture associate a Federalberghi Torino. L’associazione degli albergatori ha siglato un accordo con la Fondazione Museo delle Antichità Egizie, che consentirà a chi si recherà nel capoluogo piemontese e soggiornerà in una struttura associata di beneficiare di un voucher per l’accesso al polo museale - fino ad esaurimento delle scorte - e di fruire di una visita tematica esclusiva guidata da un egittologo.

L’iniziativa intende incentivare le visite all’Egizio soprattutto nei periodi di bassa stagione, con l’obiettivo di contribuire alla promozione della destinazione durante un periodo più lungo dell’anno.



“Il turista che visita la nostra città chiede, sempre più spesso, di vivere un’esperienza possibilmente eccezionale ed esclusiva – dichiara in una nota Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – questo accordo ci consente di proporre continuamente nuove offerte ai nostri clienti contribuendo ad aumentare l’attrattività della destinazione anche in ottica di destagionalizzazione. Tutto ciò insieme e grazie al Museo Egizio, un fiore all’occhiello per la città di Torino che si colloca al secondo posto al mondo per il pregio delle sue collezioni. Siamo quindi molto felici ed orgogliosi di avere stretto questa collaborazione che attesta ancor più quanto solo mettendo a sistema l’ampia offerta turistica e culturale della città possiamo incentivare ulteriormente i flussi verso la nostra destinazione”.



I voucher e le visite

Ogni voucher garantisce al possessore di riscattare il proprio biglietto di ingresso dal sito della biglietteria ufficiale del Museo Egizio inserendo il codice fornito gratuitamente dall’albergatore nella sezione ‘Hai un voucher?’ del sito dello stesso museo. Il voucher avrà validità fino al 18 aprile 2023, ad esclusione del weekend di Pasqua.



La visita guidata ‘Prospettive di viaggio tra corpo e anima’ durerà un’ora e potrà essere prenotata tramite un link dedicato ‘Smart FedTo’, che rimanderà direttamente al sito di vendita del Museo Egizio. Le visite potranno essere effettuate nei giorni di giovedì, al pomeriggio, e del sabato in mattinata.