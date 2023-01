“Torino ha un grande pregio: è una città che sa vestirsi ogni volta di un evento nuovo e questa è un’importante capacità”. Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, è ottimista sull’incoming del capoluogo piemontese, tanto da fare una previsione: il 2023, dice, sarà un anno di svolta per la città che, dopo aver iniziato l’anno in sordina, si prepara a nuove impennate della domanda anche internazionale, grazie soprattutto agli eventi sportivi.

"Ci vuole un progetto di marketing globale"

“Abbiamo iniziato con la fuga dalle città con la pandemia – spiega in un’intervista ad Agenzia Nova - e a fine anno invece c’è stato il grande ritorno in città; adesso ci aspettiamo una distribuzione degli eventi e dei turisti su tutto l’anno. Le Final Eight di basket sicuramente saranno importanti come evento di partenza, soprattutto in un’ottica di destagionalizzazione”.



Altro evento fondamentale per l'incoming urbano è quello delle Atp di tennis: “Quest’anno il Comune è riuscito ad accostarsi bene rispetto a questo evento - osserva Borio -. Spero che il prossimo anno si riesca ad anticipare la comunicazione in vista delle Atp e in generale governare l’intero sistema con un progetto di marketing territoriale e della città”.