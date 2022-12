di Alberto Caspani

Dopo i danni del fango, quelli della comunicazione. Con il lancio della campagna promozionale “Italia, #ThisIsIschia”, il Ministero del Turismo ed Enit puntano a ribaltare il catastrofismo diffuso dalla stampa estera - ma in parte anche italiana - sulle sorti dell’isola del golfo di Napoli, travolta a novembre da un tragico smottamento. “Nel periodo natalizio Ischia ha registrato un 50% di prenotazioni in meno rispetto alla scorsa stagione - ha dichiarato Daniela Santanché, ministro del Turismo - ed è perciò fondamentale che ogni residente si trasformi in testimone, mostrando attraverso i propri scatti come il 90% del territorio sia tuttora in grado di garantire un’offerta turistica straordinaria, a partire dalla valorizzazione della sua tradizione termale”.

La promozione

“Da gennaio a Pasqua - ha spiegato Ivana Jelenic, ad di Enit - Ischia sarà il focus della comunicazione sia via social che nelle principali stazioni e negli aeroporti italiani (il 76% dei visitatori sono domestici), così come nei mercati della Germania, del Regno Unito, Austria, Francia, Benelux e Spagna, nonché Usa, coinvolgendo influencer e guide turistiche”.



Tante le risorse a disposizione: il DL Ischia, la possibilità di accedere al bando di gennaio da 2,1 miliardi di euro per l’ammodernamento dei servizi, l’attivazione del Distretto turistico di Ischia grazie al lavoro di squadra dei sindaci, un tavolo di coordinamento presso il Ministero con tutti gli attori coinvolti, onde intercettare altri finanziamenti strutturali mediante il supporto di personale tecnico.