ThisIsIschia, nella metro 5 di Milano la campagna per rilanciare l’isola

La campagna #ThisIsIschia approda nella metro di Milano. Da questa mattina i mezzi della linea 5 e la stazione San Siro ospitano le affissioni realizzate dall’Enit, in collaborazione con il Ministero del Turismo, per rilanciare i flussi sull’isola dopo la frana dello scorso novembre.



L’iniziativa lanciata alla fine di dicembre, entra così nel vivo. “Abbiamo deciso di fare questa campagna per sostenere Ischia, perché tutti i giornali del mondo avevano scritto che era seppellita dal fango causando tante disdette - ha spiegato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, nel corso della cerimonia del taglio del nastro -. Non possiamo permetterci che perdano anche la stagione turistica di Pasqua e quella estiva. Per questo siamo qua nella metropolitana 5 e siamo anche presenti con un’affissione in piazza Cavour e a Roma”. Alle affissioni nelle principali città italiane, farà inoltre seguito “una campagna internazionale”.

#ThisIsIschia, ha aggiunto l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, vuole essere “un aiuto concreto per l’isola. Vogliamo che si ritorni a parlare di Ischia in modo corretto”.