Covid e isolamento: le nuove misure entro la settimana, le ipotesi

Potrebbe arrivare entro la fine della settimana la revisione delle misure di isolamento per i contagiati da Covid. Secondo le nuove disposizioni al vaglio dell’Esecutivo, i positivi asintomatici dovranno osservare un periodo di isolamento domiciliare di 5 giorni, al termine del quale non saranno tenuti a effettuare un tampone di uscita.



I sintomatici, anticipa ilsole24ore.com, potranno uscire di casa se per almeno 24 o 48 ore non accuseranno febbre. Saranno comunque tenuti a indossare la mascherina per 5 o 7 giorni.

Un’eccezione potrebbe, invece, riguardare il personale sanitario. In questo caso il periodo di isolamento dovrebbe rimanere di 7 giorni.