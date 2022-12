Nuove regole Covid: isolamento di 5 giorni e stop al tampone di uscita

Cadono oggi praticamente tutte le regole anti Covid che ancora sopravvivevano in Italia. Con il via libera del Senato, e in attesa di un passaggio alla Camera che si prevede rapido, vengono smantellati gli ultimi puntelli di quella che è stata la barriera eretta per evitare la diffusione del virus.

La novità principale è la riduzione del periodo di quarantena per i malati, che dopo 5 giorni potranno tornare alla vita normale senza doversi sottoporre al cosiddetto ‘tampone di uscita' e anche se ancora in presenza di sintomi. L’accorciamento della quarantena era già stato anticipato nei mesi scorsi dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, ma riferito solamente agli asintomatici.



Viene ridotto da 10 a 5 giorni anche del periodo di autosorveglianza per chi è stato a stretto contatto con un soggetto positivo al virus. Il regolamento attuale prevede l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 nei luoghi al chiuso e in presenza di assembramenti per, appunto, 10 giorni, e con le nuove norme viene abrogato.



Cade anche l’obbligo del Green Pass per entrare a fare visite in ospedali, ambulatori, Rsa, Hospice e per i pazienti destinati ai reparti di degenza. Il Senato, infatti, ha approvato un emendamento che cancella l’obbligo anche per la sosta nelle sale d’attesa e delle strutture sanitarie e assistenziali.



L’unica misura di quelle adottata come contenimento del contagio da Covid-19 a sopravvivere è lo smart working, almeno per le categorie fragili (lavoratori che, dietro certificazione medica, risultano immunodepressi, pazienti oncologici, con terapie salvavita in corso, o disabili gravi) e per i genitori di figli sotto i 14 anni. Al momento, con una novità che il governo intende inserire nel decreto Milleproroghe, il lavoro da remoto è stato prorogato fino al 31 marzo 2023. Ma non è ancora del tutto esclusa la possibilità di allungare la misura fino alla fine del prossimo anno.