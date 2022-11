Santanchè su Ischia: “Daremo fondi agli imprenditori”

Fondi per gli imprenditori e un messaggio relativo alla reputation internazionale dell'isola. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè fa il punto su Ischia. “Facciamo attenzione, perché non vorrei che una comunicazione magari non così appropriata su Ischia facesse sì che poi non vengano le prenotazioni” ha detto intervenendo in televisione a Zona Bianca, su Rete 4, a proposito della disastrosa frana che a Ischia ha colpito il comune di Casamicciola.

Il tema della reputation internazionale

"Chiederei un'attenzione in più - ha spiegato - perchè ho visto giornali tedeschi che raccontavano di Ischia distrutta, seppellita dal fango".



Un tema importante, quello della reputation internazionale: “Quella che è successa è una tragedia - ha sottolineato il ministro -, ma non aggiungiamo altri problemi agli abitanti di Ischia, che vivono con il turismo, hanno bisogno di turisti e voglio tranquillizzarli: il governo c'è, ci sarà, e metterà i fondi a disposizione".



Come aggiunge ansa.it il minsitro ha poi voluto mandare un messaggio a tutte le persone che hanno a Ischia attività legate al turismo: “Daremo tutti i fondi necessari per non far perdere nemmeno la stagione che comincerà a Pasqua – ha detto -, perché Ischia vive di questo".