"Non è possibile" che nel Pnrr ci siano solo "2,4 miliardi" per il turismo: il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), interviene spiegando di aver avuto "una interlocuzione con il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, anche perché abbiamo già raggiunto tutti gli obiettivi".

In una nota riportata da Ansa, Santanchè precisa: "Faremo una battaglia per avere di più", spiega parlando della possibilità di utilizzare anche i fondi europei di coesione e sviluppi.

"Quando è stato scritto il Pnrr eravamo in un altro mondo" prima della guerra e dei rincari delle materie prime e "oggi la paura è che le gare vadano deserte dati gli aumenti", ha aggiunto Santanchè.

Quindi di questo bisogna tenere conto "senza essere attaccati dicendo che siamo nemici di qualcuno.Non siamo nemici di nessuno. Ma abbiamo la responsabilità della execution".



E ancora, "Voglio rassicurare che ci saranno più risorse per il turismo in tutti i comparti, incluso quello della neve. In cinque anni ho la grande ambizione che il ministero del Turismo diventi 'IL' ministero, perché il turismo deve diventare la prima azienda della nostra nazione".