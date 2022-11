Turismo culturale, le città italiane dominano la top ten europea

Venezia è la città più culturale d’Europa. A sancirlo uno studio di Bounce, che ha analizzato numerose città del continente in base a fattori come numero di musei, locali musicali, biblioteche e teatri in rapporto alla popolazione.

Al primo posto svetta la città lagunare, con un punteggio di 8,77 punti su 10 seguita sul podio da Edimburgo con 8,08 e da Amsterdam con un punteggio di 8. Tra gli indicatori che hanno sancito la vittoria di Venezia spicca il numero di musei per abitanti, 37,94 ogni 100mila persone, ma molto alto è anche il numero di biblioteche, 12,77 ogni 100mila abitanti.



Ma non c’è solo Venezia nel novero delle città più culturali del Vecchio Continente; al quarto posto si piazza Firenze, seguita da Milano, mentre Roma chiude la classifica. In cifre assolute la città europa con il maggior numero di musei è Londra, con 238, ma la capitale britannica ha anche il primato di teatri: 208. In compenso Roma è la città con il maggior numero di biblioteche d’Europa: 206.