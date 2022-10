Venezia, i 200 anni dell'Hotel Danieli: il cammino verso la leggenda

Uno degli indirizzi di lusso più iconici di Venezia ha compiuto duecento anni. L’Hotel Danieli - di recente rilevato da Four Seasons - ha raggiunto i due secoli di storia, celebrando quel 24 ottobre del 1822 in cui Giuseppe Dal Niel acquistò il secondo piano di Palazzo Dandolo da Elena Michiel.

È in quel momento che ha inizio la leggendaria avventura dell’albergo che da Dal Niel ha assunto il suo attuale nome ‘Danieli’.



Le tappe verso la leggenda

Come racconta Repubblica.it, il cammino che ha portato l’albergo alla sua attuale conformazione è iniziato, però, solo nel 1840, dopo la morte del suo fondatore, con l’acquisto da parte della figlia adottiva Alfonsin Clement e del marito Sebastiano Muzzarelli del primo piano di Palazzo Dandolo e la successiva gestione di Alfredo Genovesi e Stefano Campi, che ha portato a diverse migliorie, tra cui un ascensore, luce elettrica e acqua calda nelle camere. Nel 1948 ulteriori investimenti hanno portato Palazzo Danieli ad assumere l’attuale look.



Ospiti illustri

Nella sua lunga storia l’hotel è diventato uno dei simboli della Serenissima, ospitando personaggi illustri dell’arte, del cinema, della musica e della politica, come Charlie Chaplin, Ennio Morricone, Nelson Mandela, Sofia Loren e Greta Garbo. Nelle sue stanze, racconta il quotidiano, sono nati amori tra la Callas e Onassis, Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio, George Sand e Alfred de Musset.



La sua bellezza ha catturato anche Eugenio Montale, assiduo frequentatore dell’hotel, che alle sue stanze ha dedicato alcuni versi delle sue opere.