Santanchè: “Dati incoraggianti per il Ponte del 1° novembre”

“I dati che emergono dalle previsioni sul ponte del 1° novembre sono incoraggianti, superiori non solo a quelli dello scorso anno ma anche a quelli pre-pandemici, ed evidenziano un settore che resiste, nonostante la crisi energetica”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto) commenta i numeri diffusi nelle ultime ore dalle principali associazioni, che tracciano un quadro positivo per la ricettività italiana.

Numeri che spronano il dicastero a far di più per supportare l’industria dei viaggi della Penisola. “È nostro dovere - continua la titolare del MiTur - impegnarci per valorizzare e sostenere sempre di più il comparto, che rappresenta un fondamentale volano per la crescita della nazione”.