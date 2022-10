Un ministero tutto al femminile quello del Turismo. La neo titolare del dicastero, Daniela Santanchè (nella foto), ha nominato Erika Guerri - consigliere della Corte dei Conti - Capo di Gabinetto.

Entra così nel vivo il nuovo corso del MiTur post Garavaglia. Il Ministero promette dialogo aperto con tutte le realtà dell’industria dei viaggi.



Dialogo aperto

In una nota inviata oggi ai partecipanti agli Stati Generali del Turismo, Santanchè ha sottolineato che “è mia intenzione incontrare tutte le rappresentanze e gli operatori di un comparto che conosco bene, al fine di ascoltare le relative esigenze e costruire assieme un percorso duraturo”.



“Le difficoltà e gli ostacoli non mancheranno – ha continuato -, ma posso garantire a tutti voi che da parte mia e del Ministero che ho l'onore di dirigere, ci sarà la massima disponibilità e volontà per dare a quelle migliaia di famiglie impiegate nel turismo e che tutti i giorni lavorano con dedizione e spirito di sacrificio, un futuro più luminoso”.