Molise: ecco i segreti della trasformazione turistica

La vera innovazione sta nella riscoperta. Al Molise è bastato investire in comunicazione per trasformarsi in pochi anni da 'Regione bullizzata d'Italia' a 'meta imperdibile' per il New York Times o il Guardian, classificandosi addirittura al 52° posto fra le destinazioni mondiali più attraenti.

"Siamo un territorio il cui lo stile di vita genuino incarna proprio ciò che altri Paesi devono inventarsi come prodotto - spiega Domenico Esposito, responsabile segreteria particolare dell'Assessorato al Turismo del Molise - e dove il basso costo della vita, dovuto alla perifericità assegnataci dalla storia d'Italia, stimola oggi una migrazione di ritorno fra i nostri confini. Chi sceglie di fermarsi in Molise, anziché attraversarlo velocemente verso i mari del Sud, scopre un patrimonio storico e naturalistico tanto eccezionale quanto inaspettato".



La pandemia ha senza dubbio giocato un ruolo decisivo nel veicolare verso la Regione gli italiani, ma non semplicemente perché costretti al turismo domestico: il desiderio di natura post-lockdown, ad esempio, ha rivelato un Molise come 'Terra di pic-nic' che offre esperienze enogastronomiche in formule diffuse mai conosciute prima, a partire dal garden-sharing fino ai pranzi nei numerosi borghi dell'entroterra.