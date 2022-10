Il caro energia fa schizzare i prezzi degli skipass: il caso di Dolomiti Superski

L’incremento dei giornalieri per gli appassionati di sci è una delle prime conseguenze dirette del rincaro dei costi energetici. Ecco dunque che Dolomiti Superski, il più grande comprensorio sciistico italiano, ha annunciato che dovrà aumentare i prezzi di circa il 10% rispetto allo scorso inverno, del 20% rispetto alla stagione 2019-2020.

A fare i conti in tasca agli sciatori è Il Sole 24 Ore: per le settimane di Natale, Capodanno, febbraio e marzo, ossia in alta stagione, il giornaliero arriverà a costare 74 euro contro i 67 dell’anno 2020-2021, mentre il settimanale costerà 373 euro contro i 313 della stagione pre-pandemica.