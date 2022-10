Faita Federcamping a TTG Travel Experience tra accessibilità e sostenibilità

Due temi fanno da guida alla presenza di Faita Federcamping a TTG Travel Experience: da un lato l'accessibilità, dall'altro la sostenibilità.

Il primo tema riguarda ad oggi 10 milioni di persone in Italia e 130 milioni di persone in Europa, secondo i dati diffusi dall'associazione in una nota. Ma la tipologia di cliente che si rivolge al campeggio è anche un viaggiatore con una spiccata propensione al contatto con la natura e dunque alla vacanza sostenibile.



Il presidente nazionale di Faita Federcamping Alberto Granzotto afferma: “Le nostre strutture sono naturalmente sostenibili e per vocazione accessibili. Gli imprenditori del turismo all’aria aperta hanno come valore primario la qualità e l’accoglienza per tutti gli ospiti, dunque il percorso di miglioramento dell’accessibilità è per noi una via aperta e da migliorare”.