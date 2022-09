Faita: arrivi e presenze superiori ai numeri del 2019

Campeggi e villaggi turistici italiani si preparano a mettere a segno un totale di 10,7 milioni di arrivi per un totale di 73 milioni di presenze ed una prevalenza degli ospiti stranieri pari al 57% del totale.

Nei primi quattro mesi della stagione turistica 2022 le 2mila 650 aziende del settore hanno registrato incrementi dell’8% di arrivi e del 7% di presenze rispetto alla stagione 2019, anno di riferimento pre Covid.

In particolare quest’anno è tornata massiccia la presenza di ospiti provenienti da Germania ed Austria che insieme alle provenienze da Danimarca, Olanda, Svizzera, Repubblica Ceca e Polonia hanno rappresentato oltre il 75% di arrivi dall’estero. Il periodo di permanenza si è allungato passando dai 6,8 giorni del 2019 agli attuali circa 7.



I fatturati sono cresciuti meno che proporzionalmente, mentre i margini sono diminuiti a causa della crescita del costo energetico (+300% per il gas e fino a +400%per l’elettricità). Questa situazione ha praticamente azzerato gli utili derivanti dagli incrementi della domanda e costringe le imprese a non pochi sacrifici per contenere l’impennata dei costi.



Faita Federcamping sottolinea come si tratti di una contingenza che deve essere affrontata a livello nazionale al più presto perché in futuro rischia di condizionare pesantemente l’intero comparto insieme alla scarsità di manodopoera.