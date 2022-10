Monte Rosa Alto Piemonte: una guida e un webinar per formare i professionisti del turismo

La Guida per Consulenti di Viaggio allegata al numero del 3 ottobre di TTG Italia è in distribuzione da oggi ed è sfogliabile anche sulla digital edition del giornale.

La guide si propone di analizzare alcuni degli aspetti più accattivanti per indurre la clientela a progettare una viaggio nella regione di Monte Rosa, Alto Piemonte. In primo piano la natura, con ampie possibilità di praticare gli sport più disparati. Ma anche tanto spazio alle opportunità offerte dai musei, dove scoprire insospettabili curiosità.



Associato alla guida anche un webinar di specializzazione in programma il 27 ottobre per approfondire la conoscenza di alcune tra le aree del Piemonte più indicate per vacanze slow nella natura. Durante il webinar si parlerà di foliage, treni d’epoca, esperienze culturali che vanno dai geroglifici ai pixel, fino alle vacanze sulla neve in spazi riossigenanti e rigeneranti, fuori dai circuiti affollati. Un percorso di specializzazione strutturato ad hoc per i professionisti del turismo.



Il webinar – della durata di 90 minuti – è organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia e con l’intervento delle ATL preposte alla promozione dei territori dell’Alto Piemonte. La partecipazione è gratuita, con iscrizione effettuabile a questo indirizzo. Allo stesso indirizzo si può scaricare la Guida per Consulenti di Viaggio per la stagione autunno-inverno 2022-2023.