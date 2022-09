Una Guida per Consulenti di Viaggio allegata al numero del 3 ottobre di TTG Italia e un webinar di specializzazione (il 27 ottobre) per approfondire la conoscenza di alcune tra le aree del Piemonte più indicate per vacanze slow nella natura: si parlerà di foliage, treni d’epoca, esperienze culturali che vanno dai geroglifici ai pixel, fino alle vacanze sulla neve in spazi riossigenanti e rigeneranti, fuori dai circuiti affollati. Un percorso di specializzazione strutturato ad hoc per i professionisti del turismo che desiderano suggerire ai propri clienti destinazioni insolite e realmente capaci di prendersi cura del viaggiatore, dedicandogli il giusto tempo e la giusta attenzione.

Il webinar – della durata di 90 minuti – è organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia e con l’intervento delle ATL preposte alla promozione dei territori dell’Alto Piemonte. La partecipazione è gratuita, con iscrizione effettuabile sin da ora a questo indirizzo. Allo stesso indirizzo si può liberamente scaricare la Guida per Consulenti di Viaggio per la stagione autunno-inverno 2022-2023.